Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a anunțat, intr-o intervenție la Realitatea Plus, ca, in urma excluderii PMP de la negocierile dintre PNL, USR și PLUS privind o posibila alianța de dreapta comuna pentru alegerile locale, a facut oferta partidului pe care l-a inființat de a-l repezenta pentru conducerea…

- Lupta pentru un scaun de primar a inceput deja, cu toate ca data campaniei este pe 28 august, iar cea a alegerilor propriu-zise, pe 27 septembrie. Printre candidații la postul de Primar General al Capitalei s-ar afla, dupa cum spun sursele, și fostul președinte Traian Basescu, care a mai fost in aceasta…

- O mișcare politica neașteptata vine din fieful lui Traian Berbeceanu, unde PNL Hunedoara a anunțat ca va constitui o alianța electorala cu PNȚCD și UDMR.Daca in ceea ce privește protocolul cu USR, listele pentru Consiliul Județean vor fi separate, existand doar o susținere a candidatului PNL pentru…

- Basescu spune ca este intotdeauna atras de o confruntare politica si ca, in momentul de fata, depinde de cum va trata USR alianta fortelor de dreapta spre a-l sustine pe Nicusor Dan in cursa electorala pentru Primaria Bucurestiului. "PMP va trebui sa iși apere șansele. Nu e o aluzie, e un…

- Elena Udrea a fost membra a Partidului National Liberal si a Partidului Democrat Liberal. La 30 ianurie 2014, Udrea a demisionat din PDL si s-a alaturat Partidului Miscarea Populara, din care s-a autosuspendat pe 30 ianuarie 2015. Elena Udrea a fost o apropiata a fostului presedinte Traian Basescu.…

- O valiza abandonata in fața ”Wiesbadener Volksbank”, din Bad Schwalbach (landul Hesse, Germania) a provocat desfașurarea unui efectiv impresionant de polițiști și experți in explozibil. Dar in spatele cazului, nu a existat nici o fapta rea, ci doar bunavoința lui Ben, un baiețel de 10 ani! Ben se plimba…

- # O noua bomba Covid in Campulung. Primaria – afectata de infectarea directoarei economice Dupa explozia de cazuri de infectare cu noul coronavirus in Muscel la inceputul lunii aprilie, care a afectat si 17 cadre medicale, bomba Covid a cazut din nou, de data aceasta pe Primaria Campulung. Directorul…

- Ipocrizia din peisajul politicii locale atinge cote maxime. Din disperarea de a mai ciupi cateva like-uri pe Facebook, indivizii din USR care au intrat in lupta pentru atenția electoratului sfideaza logica. Politica bunului simț e data uitarii de oamenii noi care candva se bateau cu pumnii in piept,…