Mirosuri care alungă muștele. Soluții naturale și ieftine! - Aruncă substanțele chimice din comerț Vara, muștele devin sacaitoare, ne bazaie in permanența oriunde am fi, inclusiv la munte. Sunt imediat atrase de mirosurile de mancare, mai ales de alimentele grase și dulci. Dar poți folosi diverse condimente, uleiuri parfumate și mirosuri care alunga muștele și te scapa de bazaitul lor insistent.Uleiul de lavanda alunga insectele daunatoare Poți planta la fereastra bucatariei, in balcon sau in jurul casei, daca stai la țara, cateva flori care alunga muștele prin parfumul lor amarui sau iute.BusuiocTufele de busuioc sunt foarte parfumate și placute, mai ales cand infloresc abundent in luna iunie.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

