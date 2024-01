Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea a pierdut primul meci al anului, la Brisbane, iar Romania a ramas fara nicio jucatoare in turneele din emisfera sudica, pregatitoare pentru Australian Open. Sorana a fost invinsa in trei seturi de lupta de catre o adversara cu 14 ani mai tanara, Noskova, scor 6-4, 4-6, 6-4. Cirstea a…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, de doua ori campioana la Wimbledon, a anuntat luni ca este insarcinata si isi intrerupe cariera, cu putin inainte de inceperea turneului de Grand Slam de la Australian Open. „In aceasta prima zi a anului 2024, am vrut sa va urez un an nou fericit si sa va impartasesc…

- Jucatoarea ceha Karolina Muchova, nr. 8 mondial, a anuntat joi seara ca nu va participa la Openul Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, din cauza unei accidentari la incheietura unei maini, care a constrans-o deja sa rateze Turneul Campioanelor din luna octombrie. „Din pacate, durerea la…

- Jucatoarea de tenis ceha Karolina Muchova s-a accidentat la mana si a anuntat joi ca nu va participa la primul turneu de grand slam al anului 2024, Australian Open.Karolina Muchova (27 de ani, locul 8 WTA) s-a accidentat la incheietura mainii drepte in luna septembrie, pe cind evolua la US Open,…

- Miriam Bulgaru, invinsa in sferturile de finala ale turneului de la Montevideo. Evoluție impresionanta a tenismenei din Alba Iulia Jucatoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, a fost invinsa de mexicanca Renata Zarazua cu 6-2, 6-2, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Montevideo,…

- Romania - Danemarca 39 - 23. „Tricolorele” au pierdut fara drept de apel meciul pentru locul 1 in grupa preliminara. Romancele erau deja calificate in gupa principala, ramanea de stabilit programul in funcție de rezultatul cu danezele. Romania va infrunta Germania in urmatorul meci, pe 7 decembrie.…

- Jucatoarea de tenis de masa Elena Zaharia joaca, duminica, 3 decembrie 2023, finala probei de U19 simplu feminin, la Campionatul Mondial de Juniori 2023. Drumul parcurs de sportiva legitimata la CSM Constanța este unul de excepție.

- Anul 2023 a fost cu multe reușite pentru Sorana Cirstea. In urma actualizarii clasamentului WTA, a ramas cea mai bine clasata romanca, ocupand locul 26, cu 1765 de puncte. Jucatoarea de tenis se apropie acum de recordul carierei, acesta fiind in anul 2013, cand sportiva s-a clasat pe locul 21 WTA. Deși…