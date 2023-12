Stiri pe aceeasi tema

- Cehia a invins Spania, scor 30-22, in grupa principala 4 de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Vicecampioana din 2019 risca sa rateze calificarea in sferturile de finala. Cehia se poate dovedi surpriza ediției din acest an a Campionatului Mondial. Este p naționala fara mari pretenții, dar care…

- Gabriela Lee, invinsa in optimile turneului de la MontevideoJucatoarea romana de tenis Gabriela Lee a fost invinsa de mexicanca Renata Zarazua, cu un sec 6-0, 6-0, joi, in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Montevideo, dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, conform Agerpres.…

- Jucatoarele romane de tenis Miriam Bulgaru si Anca Todoni s-a oprit, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Florianopolis (Brazilia), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, informeaza Agerpres.Bulgaru (25 ani, 200 WTA) a fost intrecuta de australianca Ajla Tomljanovic (30…

- Tenismenul Radu Albot a ajuns in sferturile de finala ale turneului de categoria challenger, organizat in orașul suedez Danderyd. Reprezentantul Republicii Moldova a obținut o victorie lejera in runda secunda a competiției. In optimi, Radu Albot l-a intilnit pe ucraineanul Aleksei Krutykh, care a incercat…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig a fost invinsa de rusoaica Ekaterina Makarova, cu 6-2, 2-6, 6-3, joi, in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA), care are loc in BT Arena din Cluj-Napoca si e dotat cu premii totale de 259.303 dolari.Tig (29 ani, 462 WTA) s-a inclinat dupa doua…

- Miriam Bulgaru a ratat calificarea in finala turneului ITF din Italia, dupa un meci maraton de peste trei ore și jumatate Jucatoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru a ratat calificarea in finala turneului ITF de la Santa Margherita (Italia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Miriam…

- Tenismenul moldovean Radu Albot, aflat pe locul 105 mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Challenge de la Rennes. Albot a reușit sa il invinga pe estonianul Mark Lajal și francezul Lucas Poullain, In sferturi, sportivul va concura cu francezul Gregoire Barrere, aflat pe locul…

- Chinezoaicele Lin Zhu si Xinyu Wang s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 259.303 dolari.Lin Zhu, principala favorita, a avut nevoie de trei seturi pentru a trece de japoneza Moyuka Uchijima, 6-4, 4-6, 6-1, iar in sferturi…