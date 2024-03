Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova a reusit o calificare facila in sferturile de finala ale turneului Transylvania Opensingurul de categoria WTA 250 din Romania, dupa ce a invins-o pe Camila Osorio cu 6-2, 6-1, joi, in BT Arena din Cluj-Napoca.Pliskova (31 ani, 78 WTA) a avut nevoie de doar…

- Sorana Cirstea (33 de ani, #26 WTA) a reușit o victorie clara in turul secund al turneului WTA de la Abu Dhabi in fața locului 9 mondial, Maria Sakkari (28 de ani), scor 6-2, 6-1. Sorana a reușit victoria in fața tenismenei din Grecia in doar o ora și 17 minute. Sorana Cirstea se va duela cu Daria Kasatkina…

- Anca Todoni s-a calificat in sferturile turneului ITF de la IndoreJucatoarea romana de tenis Anca Alexia Todoni s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Indore (India), dotat cu premii totale de 50.000 de dolari, dupa ce a intrecut-o pe japoneza Rina Saigo, cu 6-4, 6-2,…

- Qatarul a invins luni Palestina, cu scorul de 2-1 (1-1), si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Asiei pe Natiuni la fotbal, competitie pe care o gazduieste, potrivit Agerpres.Palestina a condus dupa golul lui Oday Dabbagh din minutul 37. Hasan Al Haydos a egalat in minutul 45+6. Akram…

- Reprezentativa Romaniei a caștigat categoric, cu scorul de 18-11 (5-1, 5-3, 3-2, 5-5), meciul de baraj cu Georgia și a obținut calificarea printre primele opt echipe la ediția 2024 a Campionatului European de polo.

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal l-a invins pe australianul Jason Kubler, scor 6-1, 6-2, si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Brisbane.Pentru Nadal, care se afla abia la al doilea meci dupa aproape un an de absenta, este primul sfert de finala la un turneu, dupa Wimbledon,…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), unde este cap de serie numarul unu, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Claire Liu cu 6-4, 6-2.Cori Gauff, campioana de anul trecut de la Auckland este locul…

- Miriam Bulgaru, invinsa in sferturile de finala ale turneului de la Montevideo. Evoluție impresionanta a tenismenei din Alba Iulia Jucatoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, a fost invinsa de mexicanca Renata Zarazua cu 6-2, 6-2, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Montevideo,…