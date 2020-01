Stiri pe aceeasi tema

- Diana de la Insula Iubirii este una dintre cele mai noi concurente de la emisiunea Like a Star difuzata la Antena Stars. Concurenta deja a ințeles cum sta treaba in competiție și deja iși face parere despre cei cu care concureaza.

- Georgiana sau Jojo, așa cum i se spunea la Insula Iubirii a trecut prin clipe grele. Tanara a pierdut sarcina, din cauza unor probleme de sanatate. Fosta concurenta de la Antena 1 a facut primele declarații. Georgiana a primit una dintre cele mai grele lovituri de laviața. Fosta concurenta de la Antena…

- Andrada, fosta concurenta de la MPFM a reușit sa caștige rapid simpatia celor din jur in momentul in care a fost in competiția de la Antena 1. Fosta concurenta a pașit timid in casa Mireasa pentru fiul meu, insa dupa terminerea show-ului aceasta nu a renunțat sa fie așa cum o știau toți. Aceasta a avut…

- Geanina de la Insula iubiriia nascut un baiețel perfect sanatos. Fosta concurenta de la Antena 1 a postatprima imagine cu bebelușul ei și al lui Costas, cel alaturi de care și-a testatiubirea in Thailanda. Așteptarea a luat sfarșit, iarGeanina de la Insula iubirii a nascut un baiețel. Costas și soția…

- Mirela Banias este protagonista unei gafe care nu ii face deloc cinte, pe retelele sociale. Fosta concurenta de la Insula Iubirii a vrut sa se laude cu cadoul primit, insa... i-a cam dat cu virgula.

- Teodora, una dintre cele mai mature și cerebrale concurente de la „Insula Iubirii” le-a demonstrat fanilor sai ca viața i s-a schimbat complet, dupa intoarcerea din Thailanda. Chiar daca pentru moment este singura, Teodora susține ca este pregatita sa devina mamica și iși dorește foarte mult acest lucru.

- Geanina de la „Insula Iubirii” este cum nu se poate mai fericita! Fosta concurenta așteapta primul sau copil și nu rateaza nicio ocazie sa le arate fanilor sai de pe Instagram ipostaze emoționante cu burtica de graviduța.