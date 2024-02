Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, era de nerecunoscut la varsta de 21 de ani. Tanara a publicat o imagine in care nu avea extensii și acid in buze. In plus, puțini știu ca aceasta a fost și blonda.

- Exista șanse de impacare intre Claudia Florescu și Bogdan Cirlan? Fosta concurenta de la Insula Iubirii a vorbit deschis cu fanii ei de pe rețelele de socializare despre acest subiect delicat din viața sa. Iata ce le-a marturisit antrenoarea de fitness internauților cu privire la acest subiect!

- Claudia Florescu a vorbit recent despre calitațile pe care trebuie sa le aiba viitorul ei iubit. Fosta concurenta de la Insula Iubirii a fost sincera cu fanii ei de pe rețelele de socializare și le-a marturisit la ce este atenta. Iata ce postare a facut antrenoarea de fitness pe pagina de Instagram!

- Este zi de sarbatoarea in familia Claudiei Florescu și asta pentru ca ea il sarbatorește pe fratele ei, Madalin. Cu ocazia acestei zile speciale, fosta concurenta de la Insula Iubirii i-a facut o urare emoționanta. Iata ce a postat antrenoarea de fitness pe rețelele de socializare!

- Claudia Patrașcanu a aparut in ipostaze tandre alaturi de Daniel, fosta ispita masculina de la „Insula iubirii”. Cantareața nu s-a mai afișat cu niciun barbatul dupa desparțirea de Gabi Badalau.Intr-o apariție surprinzatoare și plina de pasiune, Claudia Patrașcanu a starnit controverse in mediul online,…

- Ema Oprișan s-a confruntat cu probleme serioase de sanatate dupa ce a fost testata pozitiv cu Covid-19. In cadrul emisiunii Star Magazin, fosta concurenta de la Insula Iubirii a spus cum se simte in prezent și cum a afectat-o aceasta boala.

- In noaptea de Revelion, Simona Halep a transmis ca mulțumește anului 2023, chiar daca s-a dovedit a fi o perioada dificila pentru cariera ei.In noaptea dintre ani, Simona Halep a transmis un mesaj pe pagina ei de Instagram."Am puterea sa spun: Multumesc, 2023!! Tot ce se intampla, se intampla cu un…