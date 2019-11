Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Baniaș, fosta iubita a lui Ionuț Gojman, cel alaturi de care a participat sezonul trecut la „Insula Iubirii”, a fost prezenta in ediția de marți seara, „Chefi le cuțite”, impreuna cu tatal ei. Cei doi au gatit un preparat special, cu carne de vanat, cu care i-a impresionat pe chefi. Bruneta…

- Kate Middleton a lasat un mesaj neașteptat in condica unei cabane din Kenya unde a fost ceruta de soție de Prințul William. Kate Middleton, mesaj neașteptat in condica locației unde Prințul William s-a așezat in genunchi și a cerut-o in casatorie Catherine, ducesa de Cambridge, cunoscuta popular sub…

- Mirela Banias a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la "Insula Iubirii". Povestea sa de viata si felul in care s-a comportat dupa despartirea de Ionut Gojman, toate aceste au facut-o sa fie vazuta cu ochi buni de publicul emisiunii "Insula Iubirii".

- Deea și Dinu Maxer au sarbatorit 11 ani de mariaj. Cu aceasta ocazie, vedeta a transmis un mesaj emoționant in mediul online. Deea Maxer este casatorita cu cantarețul Dinu Maxer. Cei doi artiști, care au impreuna un baiețel pe nume Andreas. In data de 16 mai 2019, Deea Maxer a anunțat ca este insarcinata…

- Deși incearca pe cat posibil sa pice mereu intr-o postura buna, Mirela Banias nu face altceva decat sa minta oamenii. Așa se face ca Mirela Banias a mai bifat o gafa in mediul online, dupa minciuna legata de nunta cu Vasile Tecar. De aceasta data, bruneta a mințit in legatura cu sarcina!

- Mirela Banias, fosta concurenta la Insula iubirii, a reacționat dupa ce fostul saiu iubit, Ionuț Gojman, a parasit competiția unde era ispita. Ionuț Gojman a participat la show-ul Insula Iubirii, de la Antena 1, in zesonul 4, alaturi de Mirela Baniaș, iar in sezonul urmator a revenit ca ispita. In ediția…

- Un fost concurent la Insula Iubirii a trecut vineri seara prin momente de emoție! Tanarul a decis sa faca pasul cel mare alaturi de iubita lui, așa ca s-a pregatit intens și, in vazul multor oameni, a cerut-o in casatorie.

- Laura Cosoi și soțul sau, Cosmin Curticapean, au implinit 4 ani de cand au devenit soț și soție. Cei doi s-au casatorit in 2015, dupa o relație de trei ani. Laura Cosoi și Cosmin Curticapean au impreuna o fetița, pe nume Rita, in varsta de 1 anișor. Cu ocazia aniversarii celor 4 ani de la casatorie,…