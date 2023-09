Stiri pe aceeasi tema

- Doamna Anina și-a expus parerile fața de interacțiunile lui Robert cu fetele din casa (Bia și Alina). Mama concurentului Mireasa a precizat ca fiul ei este foarte tanar și nu a mai locuit cu o fata pana acum. Mama tanarului crede ca fiul ei nu e pregatit pentru insuratoare.

- Ionela Novac are 43 de ani, este mama a doi copii și in prezent este ajutor de bucatar. Concurenta recunoaște ca viața nu a fost deloc blanda cu ea și ca a fost nevoita sa lupte pentru cei doi copii, in timp ce soțul ei era violent.

- Bia este noua concurenta care a decis sa participe la Mireasa. Tanara este de loc din Pitești, dar s-a stabilit in București și intra cu mari speranțe in competiție. A avut doua relații despre care spune ca au ajutat-o sa se maturizeze și ca, in prezent, este pregatita pentru a-și intemeia o familie.

- Alina de la Mireasa le-a aratat fanilor imagini inedite din casa pe care ea și Valentin și-o construiesc acum, iar imaginile sunt superbe. Aceasta a dezvaluit pe Instagram faptul ca este nerabdatoare ca proiectul sa fie finalizat.

- Alina și Valentin, foștii concurenți de la Mireasa, traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor. Dupa ce au anunțat, in urma cu cateva luni ca vor deveni parinți, cei doi s-au casatorit recent, iar de curand, fosta concurenta a postat prima imagine cu burtica de gravida.

- Sute de oameni au fost, astazi, alaturi de familia Alinei, fata omorata de cea mai buna prietena, in Mangalia. Alina a fost condusa pe ultimul drum, iar familia a ales sa o imbrace in rochie de mireasa, asa cum cere traditia.Oamenii au mers, initial, la casa familiei Alinei in satul Buda din comuna…

- Anemona, fosta concurenta de la Mireasa, și-a surprins fanii, dupa ce s-a afișat alaturi de un barbat misterios. La nici cateva zile distanța de cand a anunțat ca este intr-o relație, au aparut deja și primele zvonuri potrivit carora iubitul tinerei ar fi casatorit.

- Anemona de la Mireasa are un iubit! Concurenta sezonului 7 nu și-a gasit fericirea in emisiune, insa se pare ca dupa terminarea emisiunii este mai fericita ca niciodata. Pe rețelele sale personale de socializare, fosta concurenta a emisiunii a postat primele imagini cu partenerul ei. Iata cum s-au afișat…