Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa, sezonul 8, Catalin, noul concurent, in urma intalnirii cu fetele, a ajuns la concluzia ca nu crede ca iși va gasi sufletul pereche in competiție! Ulterior, dupa ce a fost respins de fete, concurentul a facut comentarii rautacioase la adresa lor.

- Adrian s-a intalnit, pentru prima data, cu Daria, una dintre concurentele de la Mireasa pe care și alți baieți și-au dorit sa o cunoasca. Cei doi au avut parte de un blind date și au schimbat cateva impresii.

- Cu toate ca Mireasa s-a terminat, se pare ca Antonio și Roberto nu par sa fi dat uitarii conflictele din timpul competiției. Fostul concurent ii reproșeaza caștigatorului ca vorbește de el pe live-uri, pe TikTok, in speranța ca va ramane cat mai mult in atenția fanilor.

- Cu toate ca spunea ca este cucerit de ispita Daria, Razvan Kovacs pare ca a dat uitarii marturisirile din cadrul edițiilor trecute și ar fi pus ochii pe Roxana. Chiar ispita i-a povestit Dariei un episod in care concurentul a incercat sa o sarute.

- Ion Alexandru Țiriac (46 de ani), partenerul Soranei Cirstea (33 de ani) și fiul miliardarului Ion Țiriac (83 de ani), a reacționat rapid, dupa scandalul provocat de o postare a jucatoarei noastre de tenis. Sportiva a „facut valuri” și și-a atras numeroase critici, dupa o postare de pe Instagram, in…

- Premierul Marcel Ciolacu a ținut sa-i ia apararea lui Nicolae Ciuca, dupa ce acesta a fost acuzat ca el incaseaza și pensie speciala, dar și salariu de catre Catalin Drula, liderul USR. Ciolacu a spus ca este normal ca un om ca Nicolae Ciuca sa incaseze și pensie, dar și salariu pentru ca a fost șeful…