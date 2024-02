Stiri pe aceeasi tema

- Elias Charalambous a oferit detalii despre sacrificiile facute de jucatorii de la FCSB, in timpul meciului cu Sepsi. Antrenorul cipriot al ros-albastrilor a transmis ca mai multi fotbalisti au fost foarte raciti, insa au fost nevoiti sa joace contra covasnenilor. FCSB s-a impus la limita in duelul cu…

- Luis Enrique a rabufnit inaintea meciului cu Brest din Cupa Frantei. Antrenorul lui PSG a fost deranjat la conferinta de presa premergatoare partidei din optimile Cupei Frantei de o intrebare pusa de jurnalistii francezi. Spaniolul a fost intrebat de ce formatia de pe Parc des Princes nu joaca mai mult…

- Boris Becker a incheiat colaborarea cu Holger Rune! Fostul mare campion german a anuntat ca nu il va mai antrena pe tanarul de 20 de ani si locul 7 in clasamentul ATP. Decizia este surprinzatoare, deoarece Becker si Rune au inceput colaborarea de curand, in octombrie 2023. Danezul l-a ales pe Becker…

- Meciul FC Porto – Rio Ave 0-0 a putut fi urmarit, in format LIVE VIDEO, in AntenaPLAY. Etapa a 20-a din Liga Portugal a fost deschisa de confruntarea Portimonense – Arouca 1-2. Liderul Sporting a avut amanat meciul din deplasare, cu Famalicao. Gazdele nu au putut organiza meciul din cauza lipsei numarului…

- Insulele Capului Verde – Mauritania 1-0 si Senegal – Coasta de Fildes 1-1 (4-5 d.l.d) au fost in AntenaPLAY. Surpriza de proportii in faza optimilor. Senegal, nationala lui Sadio Mane, care este si campioana en-titre, a fost eliminata in optimile de finala de la Cupa Africii. Senegal a deschis scorul…

- Zeljko Kopic nu si-a pierdut speranta, dupa Dinamo – Rapid 1-2. Antrenorul „cainilor” a vorbit la finalul derby-ului de pe Arena Nationala, castigat in mod dramatic de echipa lui Cristiano Bergodi, cu un gol marcat de Burmaz in minutul 90. Dinamo a facut o partida buna pe Arena Nationala, dar nu a reusit…

- Xavi a anuntat plecarea de la Barcelona dupa inca un esec usturator, 3-5 cu Villarreal. Antrenorul catalanilor sustine ca faptul ca este fan al echipei blaugrana il obliga sa se desparta de clubul iubit la finalul stagiunii. In ultimele 14 zile, Barcelona a ratat doua trofee, Cupa si Supercupa Spaniei,…

- Nigeria – Camerun 2-0 a fost in AntenaPLAY! Dupa prima zi a optimilor de finala din Cupa Africii pe Natiuni stim si primul sfert de finala al competitiei. Nigeria s-a impus cu 2-0 in meciul cu Camerun, gratie dublei reusite de Lookman. Nigeria se va confrunta cu Angola pentru un loc in semifinalele…