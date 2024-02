Stiri pe aceeasi tema

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș, titular al proiectului „INFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA BELINȚ, JUD TIMIȘ”, propus a fi amplasat in comuna Belinț, sat Babșa teren identificat prin extras CF nr. 408548, nr. Top. 408548 Belinț, jud. Timiș anunța…

- Peste 1.100 de zboruri de pe 11 aeroporturi din Germania sunt anulate sau intarziate, joi, din cauza grevei personalului de securitate, a avertizat Asociatia aeroporturilor comerciale germane (ADV).

- In data de 29 ianuarie de la ora 15:00 va avea loc a doua sesiune de cursuri de prim ajutor in situații de urgența pentru cadrele didactice, derulat in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, in cadrul proiectului ”Primul ajutor – salveaza vieți”. Sesiunea va avea loc in sala de conferințe…

- Dupa moartea tragica a mamei pe cand Daria avea doar 9 ani, tatal, rezident in comuna Plosca, județul Teleorman, a fost nevoit sa faca fața unor condiții dificile pentru a crește doi copii minori, ca mai are in grija și un nepot. Sub presiunea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului…

- 26-28 ianuarie: Expoziție columbofila, la Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” din Sebeș O noua ediție a „Expoziției Columbofile” va avea loc in perioada 26-28 ianuarie, la Sebeș. La eveniment și-au anuntat participarea circa 50 de crescatori. Primaria Municipiului Sebes, in parteneriat cu…

- Polonia și Ucraina ingroapa 'securea razboiului' dupa scandalul cerealelor: Varșovia se alatura 'luptei titanice' impotriva RusieiPolonia este alaturi de Ucraina in "lupta sa titanica" impotriva invaziei ruse, a afirmat vineri noul ministru polonez de externe, Radoslaw Sikorski, in timpul primei…

- Anuntul a fost facut in timpul unei reuniuni a OPEC+ la care s-a discutat despre strategia productiei de petrol pentru 2024, pe fondul preturilor scazute, care sunt ponderate de redresarea fragila a cererii in China, riscurile geopolitice si incertitudinea privind livrarile din Iran si Venezuela, care…

- La Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 16 noiembrie 2023 Adrian a avut o intervenție telefonica. Baiatul a ținut sa discute cu Daria, dupa ce i-a trimis o scrisoare in care și-a prezentat dezamagirea fața de declarațiile „evazive” ale concurentei sezonului 8 Mireasa.