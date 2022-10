Fostul președinte al Federației Romane de Fotbal, Mircea Sandu (70 de ani), a dezvaluit ca a fost diagnosticat pentru a treia oara cu cancer. In urma cu 13 ani, Mircea Sandu afla ca are cancer la rect și la ficat. Fostul oficial a scapat dupa un an de tratament și doua operații. „In februarie 2009 mi-am facut toate analizele, ma ingrașasem un pic, facusem 100 de kilograme, și am fost la Medlife. Mi-am facut analizele, ecografie, totul in regula. In august am venit din vacanța, slabisem 10 kilograme, am inceput cu mișcare, hai sa ma duc sa vad cum stau. Și atunci mi-a descoperit doamna doctor doua…