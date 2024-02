Mircea Rednic, transportat de urgenţă la Spitalul Județean Arad Mircea Rednic, celebrul antrenor al echipei de fotbal UTA Arad, a ajuns de urgenta la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Arad, dupa ce la orele amiezei a acuzat stari de amețeala. Inca nu este clar daca problemele acuzate de antrenor au sau nu legatura cu problemele cardiace avute anul trecut. Anul trecut, in luna august, tehnicianul in varsta de 61 de ani a suferit un infarct, cel mai probabil in timpul partidei dintre UTA și FCSB. Atunci, antrenorul a simțit dureri in piept, insa nu s-a gandit ca poate fi vorba despre un infarct, ci a pus totul pe seama adrenalinei și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul „Batranei Doamne”, Mircea Rednic, a ajuns din nou la spital, dupa ce același lucru s-a intamplat in luna august a anului trecut, cand tehnicianul in varsta de 61 de ani a suferit un infarct cel mai probabil in timpul partidei dintre UTA și FCSB, informeaza presa locala. Pe 30 august, Rednic…

- Un actor de la Teatrul "Mihai Eminescu" din Botosani a ajuns, vineri, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati" dupa ce a fost impuscat accidental in timpul repetitiilor la un spectacol.

- Un actor de la Teatrul ‘Mihai Eminescu’ din Botosani a ajuns, vineri, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalul Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ dupa ce a fost impuscat accidental in timpul repetitiilor la un spectacol. Potrivit managerului unitatii medicale, medicului Monica Adascalitei, actorul de…

- Medicul-șef al UPU Suceava, dr. Liviu Cirlan, a vorbit despre situațiile pe care el și colegii lui le intampina pe parcursul a 24 de ore in Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Iar unele dintre ele sunt complet ieșite din comun, dupa cum relateaza…

- Patru copii și un adult au necesitat ingrijiri medicale din cauza petardelor din noaptea de Anul Nou, ajungand la UPU Craiova. De la miezul nopții pana la 10:00, s-au inregistrat 60 de prezentari la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgența din Craiova. Majoritatea au…

- O substanța periculoasa a trimis la spital doua persoane din comuna Valcele. Dupa ce au dat cu insecticid in casa, barbatul și femeia in cauza au ajuns sa aiba amețeli și frisoane. Barbatul și femeia din comuna Valcele au acuzat stari de rau, dupa ce ar fi folosit un insecticid. Au fost transportate…

- Sase persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) in urma unui accident rutier produs pe Bulevardul Unirii din municipiul Buzau, in care au fost implicate un autoturism si un autobuz de transport in comun. La fata locului s-au deplasat mai multe autospeciale ale Inspectoratului…