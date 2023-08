Stiri pe aceeasi tema

- La primul meci in fața suporterilor olteni de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf, Universitatea Craiova a reușit o victorie la limita, scor 1-0 cu Hermannstadt, in etapa a patra a SuperLigii.

- Vasile Mogos a dezvaluit de ce a acceptat sa vina la CFR Cluj. Fundasul roman in varsta de 30 de ani a fost titular in derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 1-1, din etapa a 3-a a Ligii 1. Mogos este unul dintre cele 13 transferuri realizate de gruparea din Gruia in aceasta vara. Dupa ce […] The post…

- Eugen Neagoe a vorbit despre desparțirea de Universitatea Craiova. Fostul antrenor al oltenilor a reacționat, dupa ce a plecat de pe banca tehnica a echipei, in urma rezultatului de egalitate din meciul cu Oțelul Galați. Dupa plecarea lui Eugen Neagoe, Mihai Rotaru, patronul formației, a dezvaluit ca…

- Dorinel Munteanu a fost foarte suparat pe elevii sai dupa Universitatea Craiova – Otelul 0-0. Chiar daca galatenii au plecat cu un punct de la Craiova, Dorinel Munteanu s-a aratat foarte dezamagit dupa partida. Antrenorul galatenilor a transmis ca va purta o discutie cu jucatorii sai dupa prestatia…

- Mircea Rednic s-a aratat extrem de dezamagit dupa ce UTA a pierdut acasa cu CFR Cluj. Scorul final a fost 1-3, dupa ce UTA a deschis scorul in minutul 27, prin Cooper. Cooper a fost singurul jucator laudat de Mircea Rednic. Tehnicianul aradenilor a precizat ca a fost nevoit sa il schimbe. Mircea Rednic,…

- Alexandru Mitrița a dat recital in meciul Dinamo – Universitatea Craiova, scor 0-2, in prima etapa a Ligii 1. Revenit la gruparea din Banie, atacantul de 28 de ani a facut diferența pe stadionul Arcul de Triumf. A fost 0-0 dupa primele 45 de minute, dar meciul s-a „incins” in repriza a doua. Alexandru…

- CFR Cluj a pierdut duminica seara partida cu Farul Constanța, din ultima etapa a play-off-ului Ligii 1, dar a reușit totuși sa-și pastreze locul 3 in clasament, dupa ce Universitatea Craiova a pierdut la randul ei meciul de pe Ion Oblemenco, cu Sepsi OSK

- Sepsi a incins lupta pentru ultimul loc de Conference League. Gruparea din Sfantu Gheorghe a invins-o la lovituri de departajare pe U Cluj, in finala Cupei Romaniei, astfel ca locul 4 nu mai obtine „biletele” de Europa. CFR Cluj si Universitatea Craiova „tremura” inainte de ultima etapa a Ligii 1. U…