Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, se declara "convins" ca Rusia nu va castiga razboiul in Ucraina, iar Vladimir Putin, care "si-a ratat deja obiectivele strategice", trebuie facut sa inteleaga ca el nu va putea dicta pacea. "Putin nu trebuie sa castige razboiul. Si eu sunt convins, el nu il va castiga",…

- Razboiul din Ucraina va ajunge la un „punct de cotitura” in luna august, iar Rusia va fi invinsa „inainte de sfarsitul anului”, a prezis seful serviciilor de informatii militare ucrainene, asigurand ca armata va reusi sa recucereasca intregul teritoriu, relateaza AFP. Victoria nu va fi „usoara”, dar…

- Razboiul din Ucraina va ajunge la un "punct de cotitura" in luna august, iar Rusia va fi invinsa "inainte de sfarsitul anului", a prezis seful serviciilor de informatii militare ucrainene.

- SUA considera ca Ucraina poate caștiga razboiul impotriva Rusiei daca are echipamentul și sprijinul potrivit", a declarat luni secretarul apararii, Lloyd Austin, in Polonia, in apropiere de granița ucraineana, dupa vizita la Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusii sunt debusolati. Generalul David Petraeus, care a comandat forțele americane in razboaiele din Irak și Afganistan, a facut observații extrem de interesante cu privire la tonusul tot mai scazut al armatei lui Vladimir Putin.

- 93% dintre ucraineni cred in victoria țarii lor in razboiul lansat de Rusia, relateaza The Kyiv Independent , care citeaza un sondaj realizat de Rating GroupPotrivit sursei citate, 47% din copulație spera ca victoria va veni in urmatoarele saptamani, in vreme ce 23% cred ca razboiul va dura cateva luni,…

- Ucraina va obtine o victorie clara in razboiul cu Rusia, iar consecintele acestei victorii se vor simti in intreaga lume. Aceasta prognoza a fost facuta de filozoful si economistul american, profesor la Universitatea Stanford, Francis Fukuyama.

- Secretarul de stat al SUA Anthony Blinken se declara convins de faptul ca Ucraina poate caștiga razboiul cu Rusia. „Daca intentia Moscovei este sa incerce cumva sa rastoarne guvernul si sa-si instaleze propriul regim marioneta, 45 de milioane de ucraineni vor respinge acest lucru intr-un fel sau altul”,…