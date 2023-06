Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat joi seara, la Oradea, ca Ucraina va izbandi in razboi si ca va face parte din familia democratiilor occidentale, situatie in care si Republica Moldova are o sansa mai buna sa evadeze din „capcana geografiei si istoriei de pana acum”. „Suntem…

- Kissinger crede ca e improbabil ca Putin sa supravietuiasca unei infrangeri in Ucraina: "Lumea va deveni mai stabila atunci cand Rusia va accepta ca nu poate cuceri Europa"Presedintele Vladimir Putin ar putea fi obligat sa lupte pentru a ramane la putere daca razboiul din Ucraina va forta Rusia sa…

- Europol, agentia de politie a Uniunii Europene, a aratat in raportul anual prezentat miercuri la Haga ca pericolul de atacuri teroriste in Europa si campaniile de dezinformare sunt in continuare la nivel ridicat, transmite dpa. Cea mai mare amenintare vine din partea gupurilor teroriste jihadiste, arata…

- Controversatul Andrew Tate ii acuza pe americani ca sunt in spatele crizei din Europa, totul pentru a se pastra la putere la nivel mondial. Tate a facut aceste declarații in cadrul unui podcast de tip interviu care a durat 4 ore și 36 de minute, in care a abordat mai multe teme. Interviul a strans in…

- Klaus Iohannis a declarat duminica, dupa primirea Premiului Franz Werfel pentru drepturile omului, acordat de Centrul german impotriva expulzarilor, in Frankfurt, ca „nimeni nu ar fi crezut ca in secolul XXI, in Europa, vom fi martori la o asemenea tragedie, precum cea declanșata pe 24 februarie 2022,…

- Ucraina se va afirma ca o forța formidabila in Europa - una aliata cu SUA Discuțiile referitoare la politica americana in privința Ucrainei pleaca adesea de la premiza ca Ucraina constituie o problema. Pentru unii, e un lucru care distrage atenția de la chestiunea Chinei. Alții se tem de o escaladare…

- Istoria și consecințele neintenționate se ințeleg de minune. Cel mai nou exemplu comporta o ironie aparte: tentativa președintelui rus Vladimir Putin de a restaura Imperiul Rus prin re-colonizarea Ucrainei a deschis calea unei Europe post-imperiale. Cu alte cuvinte, o Europa care nu mai conține nici…

- In timp ce Joe Biden se afla intr-o calatorie sentimentala in Irlanda, Xi Jinping era ocupat la Beijing. Dupa o vizita de profil inalt a lui Emmanuel Macron, liderul chinez a fost gazda președintelui Luiz Inacio Lula da Silva al Braziliei. Mesajul intalnirii a fost placut pentru China și deranjant…