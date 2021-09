Stiri pe aceeasi tema

- Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova, debutanta in grupele Ligii Campionilor la fotbal, a castigat surprinzator in prima etapa a sezonului in fata vicecampioanei Ucrainei, Sahtior Donetk, cu scorul de 2-0, miercuri seara, pe teren propriu. Sheriff s-a impus prin golurile marcate de malianul…

- Sheriff Tiraspol a caștigat prima partida din istorie in grupele Champions League, scor 2-0 cu Șahtior Donețk. Premiera și pentru Moldova! Programul complet din grupele UCL Adama Traore a deschis scorul in minutul 16, cu un voleu superb din interiorul careului. Pentru gruparea din Moldova a punctat…

- Sheriff Tiraspol este in pragul unui moment istoric, pe care l-a așteptat in toți cei 24 de ani de la fondarea clubului. Astazi „Viespile” vor juca primul meci din grupele Ligii Campionilor și vor intalni acasa pe vicecampioana Ucrainei, Shakhtar Donetsk.

- Socialistul Igor Dodon vrea foarte mult sa ajunga la meciurile campioanei FC Sheriff din Liga Campionilor, dar acesta nu este sigur daca granicerii transnistreni ii vor permite sa ajunga la Tiraspol. Dodon și-a pregatit planul B, acesta s-a gândit sa îl sune direct pe liderul…

- Adversari de top pentru Sheriff la debutul in Liga Campionilor. In urma tragerii la sorții, care a avut loc in aceasta seara la Istanbul, campioana Moldovei a fost repartizata in grupa D alaturi de Inter (Italia), Real Madrid (Spania) și Șahtior Donețk (Ucraina).

- Sheriff Tiraspol a devenit miercuri seara prima reprezentanta a Republicii Moldova care se califica in grupele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a terminat la egalitate cu Dinamo Zagreb, 0-0, in deplasare, in mansa a doua a play-off-ului. Sheriff a castigat prima mansa cu scorul de 3-0 in fata…

- Boban Nikolov, jucator crescut la Academia Hagi, are șansa de a juca in grupele Ligii Campionilor. Echipa la care a ajuns azi, Sheriff Tiraspol, trebuie sa reziste la Zagreb dupa 3-0 acasa cu Dinamo pentru grupele competiției supreme Boban Nikolov a semnat cu Sheriff Tiraspol și are ocazia sa joace…

- Sheriff Tiraspol a facut un pas mare spre calificarea in grupele Ligii Campionilor la fotbal, dupa se a invins-o surprinzator pe Dinamo Zagreb cu scorul de 3-0, marti seara, pe teren propriu, in prima mansa a play-off-ului competitiei. Sheriff, care este pe cale sa devina prima echipa din Republica…