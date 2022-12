Stiri pe aceeasi tema

- Un miracol a avut loc de Craciun pentru Marius, maturatorul care s-a rușinat de cum era imbracat și nu a intrat la serbarea fiicei sale. Familia va primi un apartament social cu 3 camere din partea Primariei Sectorului 3.

- Mesajul Majestații Sale de Craciun 2022:”Transmit admiratia si afectiunea mea pentru toti romanii care au dovedit curaj si compasiune fata de cei care sufera. Dupa doi ani de pandemie, la frontiera Romaniei a aparut un devastator conflict armat si o tragedie umanitara.Familiile de romani au dovedit…

- Producția autoturisme in Romania in noiembrie 2022 Producția autoturisme in Romania in noiembrie 2022 In noiembrie 2022, au fost produse in Romania un numar de 48.562 autoturisme. Dintre acestea 33.066 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 15.496 unitați au fost produse de uzina FORD…

- In timp ce, in mod normal, cetațenii merg la poliție ca sa fie aparați de oamenii in uniforme, parinții unuia dintre barbații torturați de agenții de la Secția 16 - care a murit „din cauze neprecizate” - solicita intervenția președintelui, dupa ce ar fi primit amenințari din partea polițiștilor.

- Anamaria Prodan a facut un anunț surprinzator pe Instagram: "Maye Musk va veni pentru prima oara in Romania. Un eveniment unic in care va povesti cum e sa cresti trei copii singura, cum unul dintre copii devine cel mai bogat om al Planetei. Asemanarile dintre mine și MAYE sunt uluitoare și ma rog la…

- Șerban Copoț (39 de ani) trece printr-o perioada delicata a vieții. Fostul membru al trupei Animal X a anunțat in mediul online ca mama lui are cancer, insa i-a ascuns acest lucru pana acum. Cantarețul este de parere ca mama le-a ascuns, lui și fraților, boala din teama de a ajunge la spital.Dragilor,…

- Celebra agenție americana CIA face angajari și sunt recrutați inclusiv persoane din Romania. Pentru a se angaja, o persoana nu are nevoie de viza, iar lista job-urilor cuprinde 160 de posturi. CIA recruteaza personal și orice om din lume poate aplica pentru un job in cadrul agenției. Pe lista locurilor…