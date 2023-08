Stiri pe aceeasi tema

- Americanii poate s-au mai obișnuit cu aparițiile lor excentrice, insa cu siguranța italienii, cunoscuți pentru stilul lor impecabil, au fost șocați cand i-au vazut! Kanye West și soția sa, Bianca Censori, continua sa faca furori in Italia cu ținutele lor excentrice, greu de ințeles pentru mulți dintre…

- Dana Budeanu este una dintre cele mai controversate personaje din lumea showbizului romanesc. Creatoarea de moda și-a facut apariția in mediul online imbracata intr-o rochie scurta, care a lasat la vedere un detaliu extrem de intim. Utilizatorii online nu se așteptau la asta. Foto Dana Budeanu, foarte…

- Alina Pușcaș atrage privirile oriunde s-ar afla, iar prezentatoarea de la Te cunosc de undeva știe sa se descurce in orice situație. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele Alinei Pușcaș și au surprins-o pe strazile din Capitala.

- La 30 de ani, Neslihan Atagul a atins o popularitate incredibila in Turcia, dar și in alte țari. Actrița a reușit sa cucereasca publicul inca de la primele sale roluri. A devenit cunoscuta și in Romania, dupa difuzarea serialului Kara Sevda (Dragoste infinita), unde a jucat magistral alaturi de Burak…

- Alice Peneaca a atras toate privrile cu o apariție absolut ravașitoare! Actrița a profitat de momentele in care este insarcinata și și-a etalat burtica de graviduța pe strazile din București. Alaturi de ea a fost iubitul ei. Dragos Caliminte nu a pierdut-o niciun moment din ochi. Iata cum iși petrec…

- Liviu Varciu are mereu apariții care mai de care, dar de aceasta data a avut o apariție excentrica pe strazile din Capitala. Avem o filmare de senzație cu prezentatorul TV, dupa ce paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui. Iata cum a fost surprins…

- Iubita lui Catalin Scarlatescu, aparitie de senzatie in public. Doina Teodoru a atras toate privirile cu ținuta purtata pe scena uneia dintre cele mai iubite emisiuni de divertisment din mass-media romaneasca. Actrița in varsta de 33 de ani a creat un moment incredibil pentru telespectatori. Rar a mai…