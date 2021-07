Stiri pe aceeasi tema

- Iubita lui Cristi Tanase știe sa fie frumoasa, sa il țina pe sportiv alaturi, dar nu și sa respecte regulile de circulație. Bruneta a fost oprita de oamenii legii, iar timp de cateva minute mai ca i-a stat inima in loc, pregatita fiind sa primeasca o amenda usturatoare.

- Otilia Bilionera a ramas fara permisul de conducere pentru ca a facut o greșeala majora in trafic. Din fericire, nu a provocat nicio tragedie, dar a incalcat legea și a costat-o scump. Cantareața ar fi condus cu 110 km/h prin localitate, lucru interzis in acest caz, in lege scriind ca șoferii au voie…

- Silvia Chifiriuc, tu nu știi ca graba strica, in general, treaba? Soția lui Petre Roman a demonstrat ca este o fire independenta și ca poate sa le faca pe toate, insa a cam „comis-o” in trafic. Celebra cantareața a incalcat legea chiar pe strazile din București, iar ipostazele controversate cu ea surprinse…

- Scene ingrozitoare au fost surprinse recent pe strazile Capitalei. Un șofer a fost batut cu o crosa de golf, dupa ce a fost blocat in trafic, iar unul dintre atacatori i-a spart geamul mașinii. Imaginile au ajuns și in atenția Poliției, iar reprezentanții au avut o prima reacție, spunand, in mod ironic,…

- Cand ești unul dintre cei mai indragiți artiști romani, nu este de mirare ca iți iubești țara, iar Fuego este exemplul perfect. Pana la urma, publicul roman este cel care l-a ajutat sa-și cladeasca o cariera de succes, care ii permite sa conduca un bolid de peste 50.000 de euro. Iata cum arata interpretul…

- Razvan Simion și Daliana Raducan s-au crezut, pentru o zi, critici de moda pe strazile Bucureștiului. Cei doi au defilat in mare stil și au demonstrat ca se pot asorta chiar in cele mai mici detalii. Indragostiții au petrecut cateva ore de neuitat de rasfaț și apoi s-au retras spre casa, intr-o sincronizare…

- Cand vine vorba de rasfaț, Gabi Popescu nu mai ține cont de nimic. Fostul fotbalist a ieșit pe ploaie din casa pentru a merge la magazin, dar a uitat complet și de regulile de circulație. Iata cum a fost surprins soțul Crinei Abrudan.

- Fermierii au scos miercuri tractoarele pe strazile din Bucuresti, protestand impotriva subfinantarii cronice a sectorului si a masurilor luate de politicieni in sectorul agroalimentar. Un numar de opt tractoare, dintre care patru pe platforma, au inceput sa se deplaseaza de la ora 12:00…