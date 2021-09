Minune la Panteonul Moților de la Țebea: Gorunul lui Horea, despre care se credea ca s-a uscat, revine la viața Minune la Panteonul Moților de la Țebea: Gorunul lui Horea, despre care se credea ca s-a uscat, revine la viața Dupa mai bine de 15 ani in care s-a crezut ca arborele, vechi de 400 de ani si declarat monument istoric, s-ar fi uscat cu totul, o tanara tulpina, cu cateva frunzulite de stejar, a rasarit la radacina Gorunului lui Horea, din cimitirul de la Tebea. Gorunul lui Horea are o circumferinta de aproape noua metri, iar istoria locurilor a consemnat faptul ca sub acest copac motii…