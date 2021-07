Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko ameninta sa permite maselor de migranti sa intre in Europa si in Germania, in particular, ca raspuns la sanctiunile impuse de Uniunea Europeana dupa alegerile prezidentiale contestate din august trecut, represaliile violente in masa care au urmat si pentru incarcerarea oponentilor regimului, relateaza marti DPA. Belarusul nu va opri masele de refugiati provenind din tari precum Afganistan, Siria si Irak care se indreapta spre Europa. "Nu vom opri pe nimeni!", a exclamat Lukasenko intr-o reuniune marti a guvernului sau consacrata masurilor de contracarare…