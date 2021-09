Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut mai bine de 12 ore de la dispariția copilului de doar 10 ani, Bicer Onur Seyfettin, dintr-un parc de joaca din Alba Iulia. La scurt timp dupa ce mama a anunțat polițiștii in noaptea de 2 septembrie ca fiul ei a disparut, oamenii legii au cautat in tot orașul, insa fara succes. De […] Citește…

- Cea care a anuntat Politia este mama copilului. Aceasta s-a despartit de circa doi ani de tatal copilului, dar neoficial, si spune ca o mai ameninta ca il va lua pe minor.Totusi, periodic tatal lua copilul la plimbare, dar mereu l-a adus inapoi, spune femeia.Joi seara, copilul se juca afara in fata…

- Polițiștii din Alba cauta un minor care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele, care pot da informații care sa conduca la identificarea lui, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 02 septembrie 2021, in jurul orei 23.30, Poliția Municipiului…

- Citește și Baiatul de 21 de ani, decedat in curtea unei case din Munții Apuseni, era student la Academia Militara „Vestea ca absolventul nostru Cristian Faur a plecat mult prea devreme dintre noi, ne-a intristat profund. Suntem alaturi de familia indurerata și transmitem sincere condoleanțe. Cristian…

- In dimineața zilei de 30 iulie, incepind cu ora 07:00, angajații IGSU au reluat lucrarile de cautare a minorului dat disparut pe riul Nistru, in apropiere de localitatea Ustia, raionul Dubasari. Acțiunile salvatorilor sint desfașurate pe cale terestra și subacvatica in preajma localitații Ustia. Specialiștii…

- Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat dintr-un centru rezidențial din Alba Iulia și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea ei sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 16 iulie 2021, Poliția Municipiului…

- Baiatul in varsta de numai 21 de ani a disparut fara urma. El este din Drobeta Turnu-Severin, insa studiaza la Școala de Marina din Constanța.Studentul s-a hotarat sa invețe sa inoate și s-a aventurat singur in Dunare. Autoritațile au transmis ca zona in care a mers tanarul este extrem de periculoasa…

- Astazi, in jurul orei 19:00, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost solicitat sa intervina pentru cautarea unei persoane, posibil decedata, in balastiera la Apa. Baiatul, in varsta de 22 de ani, din Seini, se afla cu hidrobicicleta cand a cazut…