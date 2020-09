Minorii în pericol. Băuturile energizante, retrase de pe rafturile magazinelor Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare de guvern prin care se va interzice comercializarea bauturilor energizante catre minori. Actul normativ prevede ca astfel de produse sa nu mai fie comercializate in incinta unitaților de invațamant, ele putand fi gasite doar la automatele din incinta cladirilor de birouri. Aceasta masura vine […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

