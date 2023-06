Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung au inceput aseara tarziu cautarea unui barbat in varsta de 85 de ani, care a plecat de acasa, din Stalpeni, și nu a mai ajuns inapoi. El era cunoscut cu afecțiuni medicale. Pentru gasirea omului s-au mobilizat peste 50 de persoane. Polițiști, jandarmi,…

- In ultimele doua zile, polițiștii de frontiera maramureșeni au depistat mai mulți ucraineni la frontiera Maramureșului cu Ucraina. In 15 mai, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Poienile de sub Munte au depistat, in apropierea frontierei de stat, pe direcția localitații…

- L-AȚI VAZUT? Un barbat din Alba a fost dat DISPARUT. Poliția și familia in cauta Polițiștii din Alba cauta un barbat care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea lui sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, in total, 74 de cetateni din diverse state afro asiatice care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport, respectiv pe jos.Potrivit unui comunicat al Politiei de…

- Poliția face apel la populație, pentru gasirea unui copil in varsta de 11 ani plecat de-acasa și dat disparut de familie. Politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului Imbrea Paul-Andrei, in varsta de 11 ani, din comuna Palanca. La data de 02 aprilie a.c., minorul a plecat…

- Razie, polițiștii au impanzit județul, șoferi beți și drogați, depistați pe drumurile din Dambovița.VIDEO The post Razie, polițiștii au impanzit județul, șoferi beți și drogați, depistați pe drumurile din Dambovița.VIDEO first appeared on Partener TV .

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat 52 de cetațeni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, ascunși in doua autoutilitare inmatriculate in Romania, fiind transportați de trei tineri din județul Argeș. Cei trei cetațeni romani au fost arestați preventiv pentru…

- Un marinar bulgar a fost dat disparut, luni seara, in zona portului Orșova, de catre ceilalți membri ai echipajului. O operațiune de salvare a fost declanșata marti dimineata pe Dunare, informeaza Antena3. Incidentul s-a produs in zona orașului Orșova. Vasul de pe care a cazut marinarul navigheaza sub…