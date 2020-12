Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 18 ani, disparuta de pe raza localitatii Racovita, judetul Timis. In data de 25 noiembrie, NEGREA MARIA LUCIANA a plecat voluntar de la domiciliul acesteia de pe raza localitatii Racovita, judetul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei ai Sectiei de Politie Rurala Gircina cauta o femeie in virsta de 39 de ani, care a disparut de la data de 20 noiembrie 2020. Anchetatorii s-au sesizat din oficiu, pe 24 noiembrie, despre faptul ca in urma cu patru zile Donciu Cristina, din Piatra…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata, la data de 10 noiembrie 2020, de catre un barbat din municipiul Brașov, cu privire la faptul ca mama sa, in varsta de 90 ani, a plecat de la domiciliu la data de 10 noiembrie 2020, ora 00.00 și nu a mai revenit pana in prezent.…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar, de 17 de ani , disparut de pe raza municipiului Timișoara, județul Timiș. In data de 4 noiembrie, Mariu Locian Mitu, a plecat de la domcililiul aflat pe strada Polona din Timișoara, iar pana in prezent…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au fost sesizați, joi, despre dispariția unei femei de 71 de ani, de pe raza localitații Lenauheim. Joi, Rozalia Neamț ar fi plecat de acasa, iar pana in prezent nu a mai revenit. Pensionara are inalțime 1.65 m, 40 kg, ochi caprui, fața ovala, par carunt…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale sunt in alerta, dupa ce doua adolescente au disparut, in Timiș. Ambele au ieșit in oraș sa se intalneasca cu prietenele, insa nu s-au mai intors.

- Cadavrul unei femei care fusese data disparuta la inceputul saptamanii a fost gasit de politisti, miercuri seara, ingropat in curtea casei, scrie pressalert . Conform sursei citate, in seara de 5 octombrie, politistii din Sannicolau Mare au fost sesizati cu privire la disparitia unei femei, de 64 de…

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale au depistat un barbat, de 40 de ani, condamnat la inchisoare pentru comiterea infractiunii de proxenetism. Acesta a fost dus la penitenciar pentru executarea pedepsei. The post Barbat condamnat la peste 10 ani de inchisoare, prins de polițiști in județul…