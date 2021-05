Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol a nascut pe 9 martie o fetița perfect sanatoasa. Șapte saptamani au trecut de atunci, micuța crește pe zi ce trece, iar mamica a luat o decizie in privința siluetei sale. In primele cinci saptamani a dat jos 15 kilograme, iar acum vrea și mai mult. Prezentatoarea de la Antena 1 declara in…

- Gina Pistol e pusa pe fapte mari! Partenera lui Smiley și-a anunțat fanii care o urmaresc pe rețelele de socializare ca s-a apucat din nou de sport, la cateva saptamani dupa ce a nascut-o pe frumoasa lor fiica, Josephine. Așadar, chiar daca a slabit deja 15 kilograme, prezentatoarea de la Chefi la cuțite…

- Sore a devenit mama in urma cu ceva timp, iar imediat dupa naștere, artista a trebuit sa dea jos cele 20 de kilograme acumulate pe perioada sarcinii. De cand s-a recuperat perfect, vedeta a reușit sa se mențina in forma și a dezvaluit cum a facut asta. In prezent, interpreta de 31 de ani cantarește…

- In ultima perioada, Cornelia Rednic a avut parte de o transformare radicala. Artista de muzica populara a slabit foarte mult, insa nu prea sanatos, astfel ca și-a pus starea de sanatate in pericol. Vedeta a scapat de 33 de kilograme, iar acum a ales sa aiba un stil de viața sanatos. „Tot incercam sa…

- Cornelia Rednic a povestit la Antena Stars ca a trecut printr-o adevarata drama in urma cu cațiva ani, dupa ce slabise nu mai puțin de 33 de kilograme prin infometare. Celebra interpreta de muzica populara a spus ca nu recomanda nimanui sa faca asta, din cauza ca a avut și efecte negative, mai exact,…

- Anca Țurcașiu este o femeie in toata firea și nu se teme sa-și spuna varsta sau greutatea. Vedeta a dezvaluit in direct, la Antena Stars, cate kilograme are la varsta de 50 de ani.Faptul ca a avut parinți cu probleme la capitolul greutate a facut-o sa dezvolte o obsesie din a se menține slaba.

- Andreea Banica are 42 de ani și este mama a doi copii. Artista a reușit sa se refaca dupa cele doua nașteri și sa iși recapete silueta. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le-a dezvaluit fanilor secretele ei. „O viața armonioasa presupune un regim de viața sanatos, mișcare, masaj,…