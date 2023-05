Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța de Rusalii deschide oferta litoralului romanesc, pentru ca timp de 5 zile romanii vor fi liber. Mai precis, mini-vacanța va incepe din 1 iunie și se va termina in 6 iunie.Pe litoralul Marii Negre, plajele și localurile sunt pregatite pentru sezonul estival ce urmeaza. Terasele și beach barurile…

- 65% dintre participantii la un sondaj au in plan o vacanta in Romania in perioada 1 iunie si a Rusaliilor, cu toate ca se anunta o crestere a tarifelor la cazare cu 16% in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut.

- Vești bune pentru clujenii care doresc sa ajunga anul acesta pe litoralul romanesc. Hotelierii din stațiunile romanețti anunța reduceri de pana la 70% pe litoral. Pachetele vor fi disponibile incepand cu data de 22 de mai pana pe 18 iunie.Cat costa cazarea?In stațiunea Mamaia, turiștii pot gasi opțiuni…

- In mod tradițional, romanii sarbatoresc ziua de 1 Mai la mare, cu porția de hamsii pe plaja. Cum, in acest an, 1 Mai a picat luni, mulți s-au gandit sa profite de un weekend prelungit pe litoralul romanesc. Au avut un șoc, insa: prețurile au luat-o razna de-a dreptul, depașind orice imaginație. O pizza…

- Romanii se pregatesc pentru vacanța de 1 mai, iar cea mai dorita destinație dintre toate este litoralul. In timp ce prețurile din Vama Veche sunt destul de accesibile, oamenii ar trebui sa scoata mai mulți bani din buzunar daca vor sa se cazeze la hotelurile de lux din Mamaia. Iata cat costa o noapte…

- Urmeaza minivacanța de 1 mai, iar asta ii trimite pe toți romanii cu gandul la mare. In curand se va da startul unui nou sezon estival, iar tineretul va da fuga in una din cele mai populare stațiuni turistice, printre care și Vama Veche sau Mamaia. In comparație cu anii trecuți, prețurile pentru o noapte…

- Pe 1 mai se va da startul unui nou sezon estival, iar tineretul, deja o tradiție, va da fuga in una din cele mai populare stațiuni turistice, Vama Veche. Dar, comparativ cu ceilalți ani, ne-am interesat cat va costa o noapte de cazare in Vama Veche de 1 Mai, iar ca o prima concluzie, putem […] The post…

- Numerosi romani au ales sa petreaca zilele acestea in diverse zone turistice si nu putini sunt cei care au optat pentru litoralul Marii Negre. De marea de la noi se bucura si turisti straini, care au ajuns sau urmeaza sa vina astazi la Constanta, un punct inclus pe traseul croazierelor pe Dunare. In…