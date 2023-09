Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, și Peter Szijjarto, ministrul ungar al Afacerilor Externe, au semnat vineri, 1 septembrie 2023, la Timișoara, memorandumul pentru realizarea punctului de trecere a frontierei de la Beba Veche și pentru construcția unui pod peste Mureș.

- Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto i-a prezentat Austriei o ''cerere ferma'' de a nu bloca aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, relateaza vineri MTI. Oficialul maghiar spune ca interesul național al Ungariei este ca Romania sa adere cat mai curand la Schengen, deoarece este a treia piața de…

