Ministrul desemnat al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, la bilantul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, ca Guvernul sustine activitatea structurilor componente ale DSU si a afirmat ca alocarea bugetara a crescut de la 0,27% din PIB in 2019 la 0,32% din PIB in 2020. "Vreau sa va spun ca SMURD, IGSU si IGAv, care au avut in 2019 0,27 % din PIB, in 2020 am obtinut de la Guvern (...) o majorare la 0,32 % din PIB pentru unitatile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, o crestere de 5 puncte fata de anul trecut. Asadar, avem obligatia de a ne evalua cat mai obiectiv sistemul…