Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, demonstreaza pe zi ce trece ca principala preocupare este sa mușamalizeze toate scandalurile de corupție declanșate in ograda sa, iar PUTEREA va demonstra in perioada urmatoare care sunt acestea și cum s-au mușamalizat. Scandalul Gelu Puiu ingropat de Barna Tanczos Unul dintre cele mai rasunatoare scandaluri de corupție din acest an este cel al “campaniei de șantaj” coordonata și orchestrata de la varful Ministerului Mediului de catre fostul secretar de stat Gelu Puiu. Acesta s-a laudat in fața apropiaților ca a schimbat peste 20…