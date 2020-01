Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode se afla vineri in județul Alba intr-o vizita de lucru la autostrada A10 Sebeș Turda. Oficialul participa la o intalnire cu antreprenorii firmelor care construiesc loturile 1 și 2 ale autostrazii A10 Sebeș-Turda, cu subcontractorii și prestatorii de servicii la…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, la Ungheni, ca isi doreste ca Lotul 4 Campia Turzii - Chetani, de pe Autostrada Transilvania, cu o lungime de 15,6 kilometri, si Lotul 3, intre Iernut si Chetani, cu o lungime de 17,9 kilometri, sa fie finalizate in acest an, dar ca exista…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a afirmat marți ca Lotul 3 Iernut - Chețani, parte a autostrazii A3, are șanse mici sa fie finalizat in 2020, intrucat stadiul fizic al tronsonului respectiv, la momentul actual, este de 30%, iar subcontractorii sunt neplatiți.„Iernut…

- Romania are in prezent circa 830 de kilometri de autostrada, iar pentru acest an sunt planificate inaugurarea mai multor loturi cu o lungime totala de circa 90 de kilometri. Cele mai multe dintre acestea fac parte din autostrada A3 București - Borș, cunoscuta drept Autostrada Transilvania. Astfel, lista…

- Țara eternelor autostrazi neterminate. Romania se “lauda” cu 22 km de drum de mare viteza finalizați in 2019. Peste 130 km sunt in lucru Romania are in operare 836 de kilometri de autostrada, reusind in anul 2019 sa dea in folosinta doar 22,14 kilometri, respectiv Lugoj-Deva lotul 4. Atât…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat joi revizuirea și completarea studiului de fezabilitate, din fonduri europene, pe intreg amplasamentul viitoarei autostrazi A8, de la Targu Mureș la Ungheni, scrie Economica.net. Asta in situația in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.