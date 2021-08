Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, a caștigat, vineri, medalia de argint la Jocurile Paralimpice. Anuntul a fost facut vineri, pe pagina sa de Facebook. Vineri dimineata, ministrul Sportului, Eduard Novak, a anunțat ca s-a calificat in finala cursei de urmarire individuala de 4.000 de metri la jocurile paralimpice și se lupta acum pentru medalia […] The post Ministrul Sportului, Eduard Novak a caștigat medalia de argint la Jocurile Paralimpice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .