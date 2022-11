Ministrul Sănătății: În această lună, vine noua variantă a vaccinului contra Covid-19 Ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila spera ca, in cursul lunii noiembrie, sa avem vaccinul contra Covid, adaptat ultimelor mutații ale coronavirusului. In acest sens, ministrul Rafila a anunțat ca au loc negocieri pentru un preț scazut și o cantitate suficienta de vaccin. ”Suntem avansați din acest punct de vedere, sper ca in aceasta luna sa putem sa avem la dispoziție și noua varianta a vaccinului. N-aș vrea sa comentez legat de numarul de doze pentru ca știți ca Romania a contractat cantitați enorme neutilizabile. Eu sunt un om responsabil, nu pot sa risipesc banii publici, am negociat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

