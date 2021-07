Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, afirma ca Institutul National de Sanatate Publica „preconizeaza scenariul in care evolutia este cea mai rapida si cu cele mai multe cazuri tocmai din cauza ca tulpina Delta in toata Europa de vest si probabil ca si la noi incepe sa devina dominanta si este mult mai…

- Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, a declarat ca Institutul National de Sanatate Publica preconizeaza scenariul in care evolutia Delta sa fie rapida. „Cei de la INSP au estimat ca la mijlocul lui septembrie vom avea peste 1.600 de cazuri pe zi, dar s-ar putea ca evolutia sa fie mai rapida”, a spus…

- Potrivit oficialului, Institutul National de Sanatate Publica (INSP) preconizeaza scenariul in care evolutia este cea mai rapida si cu cele mai multe cazuri tocmai din cauza ca tulpina Delta in toata Europa de vest si probabil ca si la noi incepe sa devina dominanta si este mult mai contagioasa decat…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, afirma ca Institutul National de Sanatate Publica „preconizeaza scenariul in care evolutia este cea mai rapida si cu cele mai multe cazuri tocmai din cauza ca tulpina Delta in toata Europa de vest si probabil ca si la noi incepe sa devina dominanta si este mult mai…

- Un nou set de masuri pentru accelerarea campaniei de vaccinare Foto: facebook.com/ROVaccinare. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Ministrul sanatatii, Ioana Mihala, a propus în ședința coaliției de guvernare un set de masuri pentru accelerarea campaniei de vaccinare. Printre…

- Primul deces al unui pacient cu COVID-19 infectat cu tulpina indiana (Delta) a coronavirusului a fost inregistrat in Romania. Primul pacient mort din cauza variantei Delta a virusului este din județul Argeș și, in acealași timp, este primul roman infectat cu tulpina indiana, numita și varianta Delta.…

- Ministrul Sanatații a anunțat, joi, rezultatele verificarilor privind raportarea deceselor COVID-19. Potrivit Ioanei Mihaila, au fost detectate diferente de pana la 500 de cazuri intre raportarile facute de un spital pe diferite platforme, din cauza modului de raportare al spitalelor, a unor confuzii…

- Ministrul sanatații, Ioana Mihaila, a declarat, duminica, ca a discutat deja la nivelul Guvernului ca masca sa nu mai fie obligatorie in birourile in care toți angajații sunt vaccinați. O decizie va fi luata, insa, dupa o „confirmare” de la Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), in funcție…