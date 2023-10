Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila: Tema mitei din spitale este dificilă și delicată Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a participat la masa rotunda „Conduita profesionala induce respectul pentru corpul medical, nu simpla apartenenta la aceasta breasla. Rolul organizatiilor profesionale”, unde a declarat, referitor la mita, ca nu trebuie extinsa culpa asupra intregului personal medical. In opinia sa, tema mitei din spitale este una „dificila, delicata”, insa nu o sa […] The post Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila: Tema mitei din spitale este dificila și delicata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

