- Propunerile Moscovei privind „demilitarizarea” și „denazificarea” Ucrainei sunt cunoscute de Kiev și este de datoria autoritaților ucrainene sa raspunda, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, adaugand ca, in caz contrar, armata rusa va decide in aceasta chestiune. „Propunerile noastre…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a dat un ultimatum Ucrainei pentru a indeplini propunerile Moscovei, inclusiv predarea teritoriului controlat de Rusia, sau armata sa va decide asupra problemei, la o zi dupa ce presedintele Vladimir Putin a declarat ca este deschis la discutii, potrivit…

- Deși a acuzat mereu Rusia și pe Putin ca tot timpul au fugit de responsabilitatea demararii unor negocieri bilaterale, mai nou, președintele Ucrainei admite ca a primit informații de la occidentali ca Vladimir Putin ar fi spus DA unor negocieri. „Am primit semnale ca Putin dorește negocieri directe”,…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a parasit, marti, insula indoneziana Bali, la finalul primei zile a summitului G20, si a fost inlocuit de ministrul rus de Finante Anton Siluanov, care acum, in absenta presedintelui Vladimir Putin, va fi oficialul cu rangul cel mai inalt care va reprezenta Moscova…

- Ministerul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a anunțat marți ca Lavrov a spus instituția pe care o conduce efectueaza in prezent o „reorientare geografica” a activitaților sale atat in strainatate, cat și in biroul central, sugerand o potențiala reducere a prezenței diplomatice a Rusiei in Occident,…