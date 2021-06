40 de posturi creat in ceea ce era inițial Ministerul Turismului, absorbit ulterior de Ministerul Economiei, au fost desființate. Ministrul Claudiu Nasui susține ca e vorba de slujbe cu „salarii de mii de euro pe luna și pensie speciala”. „In teorie, funcțiile acestea ar fi trebuit sa promoveze turismul. In practica știm cu toții ce se intampla cu aceste posturi la stat. Sinecurile acestea au fost create de guvernul PSD. Inițial, Ministerului Turismului a creat 15 astfel de posturi. Dar, ulterior, numarul s-a triplat pana la 40. Ele aveau statut diplomatic inclusiv in ceea ce privește salarizarea…