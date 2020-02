Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, isi exprima speranta ca Parlamentul sa isi asume marti o decizie legata de propunerea de abrogare a pensiilor speciale, un subiect care a fost amanat destul si care vizeaza corectitudine si principii. "Sper ca Parlamentul sa isi asume astazi…

- Cresterea alocatiilor pentru copii nu se poate face peste noapte, deoarece nu sunt fonduri prevazute in buget, astfel ca cel mai probabil masura va putea fi implementata dupa rectificarea bugetara din luna iulie 2020, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale lucreaza la un proiect de act normativ privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat, sustine ministrul de resort, Violeta Alexandru, transmite Agerpres."Se lucreaza la un proiect de lege in cadrul echipei mele la Ministerul Muncii, am facut o…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, spera ca, pana la inceputul anului viitor, sa aiba un inventar complet al problemelor generate de noua lege a pensiilor. Intrebata marti cand se...

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, spera ca, pana la inceputul anului viitor, sa aiba un inventar complet al problemelor generate de noua lege a pensiilor.Intrebata marti cand se vor face modificari privind pensiile, ea a raspuns: "Lista problemelor generate de Legea…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, spera ca, pana la inceputul anului viitor, sa aiba un inventar complet al problemelor generate de noua lege a pensiilor. Intrebata marti cand se vor face modificari privind pensiile, ea a raspuns: "Lista problemelor generate de…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a avertizat ca nu se va feri sa inlocuiasca Posta Romana drept canal de distributie a pensiilor, in cazul in care se dovedeste ca postasii fac campanie electorala in beneficiul PSD, conform Agerpres."Problema mea este sa opresc jocul,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la infrastructura existenta la nivelul ministerului, facand referire la softurile care gestioneaza sistemele de calcul pentru pensii si salarii, unde exista nenumarate probleme. "Tot ce inseamna…