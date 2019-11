Stiri pe aceeasi tema

- Peste 45.000 de dosare de recalculare a pensiilor sunt intarziate, media intarzierilor este intre 1 si 3 luni, insa unele ajung chiar si pana la 6 luni, conform ministrului Muncii si Protectiei Sociale. "Problemele privind recalcularea pensiilor, dar si posibile solutii, discutate de ministrul…

- Violeta Alexandru, Ministrul Muncii face ultimele declarații dupa verificarea sistemelor de pensii realizate in urma unui control neașteptat la Casa de Pensii din sectorul 6 al Capitalei. Ce a constatat ministrul la fața locului? In urma unei vizite neașteptate la Casa de Pensii a sectorului 6 din București,…

- Noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat joi comasarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptii (ANPDCA) cu Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD), propunere despre care a afirmat ca a fost aprobata miercuri in Guvern. "In ordonanta…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la infrastructura existenta la nivelul ministerului, facand referire la softurile care gestioneaza sistemele de calcul pentru pensii si salarii, unde exista nenumarate probleme. "Tot ce inseamna…

- Un proiect de lege care prevede stabilirea unei ierarhii a salariilor in functie de studiile absolvite de catre angajati poate fi considerat adoptat tacit, in conditiile in care nu a fost dezbatut in Plen, iar termenul de vot a fost depasit, potrivit Digi24.Termenul de adoptare tacita a fost de 45 de…

- Va aduce postasul A 13-A PENSIE in decembrie? Vezi ce prevede noua lege a pensiilor Marius Budai, ministrul Muncii, a anuntat la Romania TV ca punctul de pensie va ajunge la 1775, incepand de la 1 septembrie 2020. In ceea ce priveste a 13-a pensie, desi asociatiile de pensionari au solicitat acest…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca sunt bani pentru pensii și salarii. Urmatoarea majorare a pensiilor va fi anul viitor. Punctul de pensie va fi majorat de la valoarea de 1.265 la 1.775 de lei, de la 1 septembrie 2020, a spus Marius Budai.…