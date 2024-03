Stiri pe aceeasi tema

- In plina campanie electorala s-a zvonit in spațiul public ca in 2025 nu ar mai exista bani pentru achitarea pensiilor marite.Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, anunța faptul ca pensiile vor crește și de la 1 ianuarie 2025, atunci cand vor fi indexate cu rata inflației plus 50% din caștigul salarial…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a confirmat ca romanii vor beneficia de o noua majorare a pensiilor in ianuarie 2025. Aceasta masura vine ca o garanție pentru pensionari, asigurandu-i ca vor beneficia de o creștere semnificativa a veniturilor lor. Conform prevederilor noii legi a pensiilor,…

- Conform noilor prevederi ale legii pensiilor din Romania, lucratorii care au muncit pe salariul minim pe economie pe toata durata vieții lor vor beneficia de o majorare cu 80% a pensiilor. Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii , a afirmat ca in conformitate cu aceasta noua lege, un roman care a muncit…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat mecanismul noii Legi a Pensiilor, care va intra in vigoare din septembrie 2024. Astfel, in noua lege vor fi prevazute așa numitele puncte de stabilitate și primele, iar pensionarii cu un stagiu complet de cotizare vor avea ”prime”, ceea ce va conduce…

- Ce pensie va incasa un roman pentru 35 de ani de munca pe salariul minim? Ministrul Muncii aduce niște clarificari importante. Simona Bucura Oprescu a anunțat cat va caștiga un roman care a lucrat 35 de ani, dar doar pe salariul minim pe economie. Se pare ca veștile sunt unele cat se poate de bune.…

- Ministrul Muncii, Simina Bucura Oprescu, a afirmat, miercuri seara, ca autoritatile sunt pregatite pentru reclacularea tuturor pensiilor, asa cumm prevede noua lege, procesul de reevaluare a dosarelor fiind aproape finalizat. Pana in 4 martie, trebyie sa fie gata si normele de aplicare a legii, dar…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat ca noua Lege a Pensiilor va aduce o creștere pentru peste 3 milioane de pensionari, incepand cu luna septembrie. Ministrul a ținut sa precizeze ca niciun pensionar nu va avea venituri mai mici, chiar daca la recalculare nu-i va crește pensia, asta…

- Romanii se pot pensiona anticipat, daca au un stagiu contributiv de 40 de ani, potrivit ministrului Muncii.Simona Bucura-Oprescu a explicat ca barbații se pot pensiona chiar și la 60 de ani, daca au un stagiu de cotizare de 40 de ani."Noua lege a pensiilor vine cu reducerea varstei de pensionare pentru…