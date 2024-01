Stiri pe aceeasi tema

- „In primul rand, așa cum am avut incepand de la 1 ianuarie aceasta majorare de cand am plecat la acest drum important care și-a propus sa aduca echitate pentru romani, care deși au contribuit și muncit la fel au cuantum diferit al pensiei. Am reușit pe de o parte sa scoatem acel 9,4%. Am reușit sa fim…

- Joi, 11 ianuarie 2024, au fost operate transferurile prin intermediul Trezoreriei.Ca atare, vineri,12 ianuarie, vor fi alimentate conturile pensionarilor care incaseaza pensia in contul bancar. Un anunț in acest sens a fost facut de catre Casa de Pensii Bistrița-Nasaud."JOI 11 IANUARIE 2024, au fost…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anunțat faptul ca primele pensii majorate din 2024 vor veni la timp in luna ianuarie. Ministrul a explicat ca taloanele de pensii au inceput sa fie tiparite inca din 16 decembrie 2023, in așa fel incat sa nu fie intarzieri la pensii, in ciuda zilelor libere…

- Cheltuiala cu pensiile dupa 1 ianuarie 2024 va fi de 125,9 miliarde lei, anual, urmand sa creasca cu 10 miliarde lei din septembrie, a declarat marti ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu."In momentul de fata avem o cheltuiala cu pensiile de 110 miliarde lei, anual. Dupa…

- Noua lege a fost publicata in Monitorul Oficial, iar Casa de Pensii poate contracta sistemul informatic pentru a incepe marea recalculare. Intre timp, vin date noi despre pensiile romanilor. Pensia medie in sistemul public a coborat sub pragul de 2.000 de lei. Potrivit noii legi a pensiilor , toate…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a afirmat, duminica seara, ca Legea pensiilor era necesara pentru a inlatura multiplele nedreptati din sistem, atat intre persoane care au pensii diferite la aceeasi perioada contrinutiva, cat si intre femei si barbati.”Este nedrept ca, romani care au iesit…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anunțat sambata seara, la Romania TV, majorari consistente pentru romanii cu pensii mici. Ministrul a dezvaluit ca noua Lege a pensiilor le garanteaza romanilor anual pensii mai mari.Majorari importante pentru romanii cu pensii mici! Ministrul Muncii a anunțat…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, afirma, vineri seara, ca, potrivit noii legi, pensiile romanilor vor creste de doua ori in anul 2024 si ca toate pensiile vor fi recalculate. De la 1 septembrie 2024, romanii vor avea noile pensii recalculate in care vor vedea exact punctele pe care le au fiecare,…