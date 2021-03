Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a votat miercuri pentru eliminarea unei prime categorii de pensii speciale, ceea ce este fara indoiala un pas important, a transmis, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook, potrivit Agerpres. Ea a mentionat ca identificarea unei solutii legislative pentru pensiile…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat, marti seara, ca facilitatea de a acorda zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor care invata online s-a aplicat neunitar si a venit cu unele amendamente pentru a corecta acest lucru. Cele mai multe vizeaza familiile monoparentale, dar si angajatii…

- Alocațiile vor intra majorate cu 20% in luna februarie, a anunțat ministrul Muncii, Raluca Turcan. Aceasta a precizat ca urmeaza sa se stabileasca daca se va menține și a doua tranșa de 20%, marire care ar putea veni in iulie sau august. Urmatoarea majorare a alocațiilor depinde de decizia parlamentului,…

- Corectarea Legii salarizarii si a inechitatilor din sistemul public de pensii au fost principalele teme discutate de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, cu reprezentantii sindicatelor din educatie, potrivit unui comunicat al ministerului de resort. O prima tema a vizat proiectul de…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) va realiza in curand o evaluare a programelor sale de calificare si recalificare, pentru a vedea in ce masura acestea sunt in acord cu cerintele pietei, a transmis, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook, la…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, ar trebui sa renunte la vanatoarea de asistati sociali si sa gaseasca solutii pentru faptul ca jumatate din contractele de munca inregistrate in Revisal ofera salarii nete sub 1.600 de lei, sustin reprezentantii Confederatiei Nationale Sindicale…

- Alocatiile pentru copii vor creste cu 20% din 1 ianuarie, astfel ca alocatia pentru copiii cu varste intre 2 si 18 ani va creste la suma de 214 lei pe luna, a transmis, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook, potrivit AGERPRES. Citește și: Inedit - Alina Gorghiu…

- Hotararea de Guvern prin care salariul minim brut pe economie va fi majorat anul viitor de la 2.230 de lei la 2.300 de lei va fi adoptata in sedinta de Guvern de miercuri, a anuntat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. ‘Salariul minim va creste in 2021 cu o suma…