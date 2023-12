Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a dat asigurari ca romanii nu vor fi limitati sa parcurga doar 6.500 km pe an cu masina personala, desi cifra apare in strategia pe termen lung privind reducerea efectului de sera, dar a mentionat ca in prezent conducem in medie mai putin de 6.500 km pe an.Intrebat,…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunta ca joi incepe implementarea Sistemului Garantie-Returnare, declarandu-se convins ca acest program va transforma Romania „din tara depozitarii in tara reciclarii”. „Incepand de maine, ambalajele cu logo aferent Sistemului Garantie-Returnare vor fi purtatoare…

