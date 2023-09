Ministrul Marcel Boloș, bucuros că avem același rating de țară ca India, Mexic, Panama și Uruguay Ministerul de Finanțe condus de Marcel Boloș a transmis ca pe o victorie ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, precum si perspectiva stabila. Conform clasamentelor economice, in aceeași categorie se mai afla țari precum India, Mexic, Uruguay și Panama. Conform Agenției de rating Fitch, […] The post Ministrul Marcel Boloș, bucuros ca avem același rating de țara ca India, Mexic, Panama și Uruguay appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

