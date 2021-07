Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, s-a incurcat, luni, in explicații in fața ziariștilor, cand a fost intrebat de ce nu face nominalizari pentru șefia DIICOT și DNA, deși el este cel care trebuie sa demareze aceste proceduri. Stelian Ion s-a referit, in raspunsul sau ambiguu, la “consens” si “sprijin“,…

- Parlamentarii vor fi chemați sa participe la o sesiune extraordinara pentru desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor in Justiție (SIIJ), dupa primirea avizului Comisiei de la Veneția. Anunțul a fost facut luni, de ministrul Justiției, Stelian Ion. Acesta a spus, intr-o conferința…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat, luni, ca va fi o sesiune extraordinara a Parlamentului pentru desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor in Justiție (SIIJ), dupa primirea avizului Comisiei de la Veneția. Ion a spus, intr-o conferința de presa, ca s-a stabilit…

- Politistii bucureșteni au confiscat bijuterii nemarcate in valoare de 800.000 de euro, in urma unor controale facute la zece puncte de lucru ale unor societati comerciale. ”Politia Capitalei – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, in urma mai multor controale efectuate pe linia comercializarii…

- Stelian Ion sfideaza deciziile Curții Constituționale a Romaniei. Judecatorii au decis ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a fost inființata legal, insa ministrul Justiție a zis invers. Ministrul Stelian Ion a transmis ca desființarea Secției Speciale pentru investigarea magistraților…

- Ministrul Justiției a convocat reprezentanții magistraților pe 11 mai, la o discuție privind modificarea pensiilor speciale din sistem. Stelian Ion susține ca “sunt diferențe care nu pot fi acceptate pe viitor”, astfel ca va cauta soluții legislative pentru a schimba sistemul actual de pensii din justiție.…

- Ministrul Justiției a avut azi o intalnire cu ministrul Muncii pentru analiza sistemului de pensii din magistratura, el afirmand ca “sub nicio forma” pensiile nu pot fi mai mari ca salariul. La discuții au luat parte și reprezentanti ai sistemului judiciar, cu care Stelian Ion susține ca va “corecta…

- Politistii efectueaza, luni, 24 de perchezitii in Bucuresti si in 6 judete, la persoane si firme banuite ca ar fi consemnat in fals ca ar fi realizat activitati de colectare si reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deseuri de ambalaje. Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii…