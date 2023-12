Stiri pe aceeasi tema

- Inca 65 de kilometri de autostrada si drum expres vor fi dati in circulatie pana la finele acestui an, a anuntat luni ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la Parlament. „Asa cum bine stiti, pana acum am dat in circulatie aproximativ 32 – 33 km si anume pe Nusfalau – Suplacu…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Marcel Ciolacu tragerea la raspundere a celor care intarzie derularea unor investitii. Oficialul face referire la faptul ca o decizie in cazul Lotului III a Autostrazii A7 ar fi fost amanata cu un an de catre Consiliul…

- Miercuri, 4 octombrie 2023, la Buzau, și vineri, 6 octombrie 2023, la Focșani, au avut loc consfatuirile profesorilor de religie din cele doua județe. La reuniunea cadrelor didactice buzoiene au luat parte și dascalii disciplinelor teologice de specialitate de la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie…

- Prezent la Focșani, pe 6 septembrie 2022, cand s-a semnat contractul pentru doua tronsoane din A7 pe segmentul Buzau - Focșani, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a laudat compania care a caștigat licitația și s-a declarat convins ca o va termina inainte de termenul contractual, in 2024, an electoral.„Astazi,…

- Traficul pe lotul Nusfalau – Suplacu de Barcau, pe Autostrada Transilvaniei, va fi deschis joi, 21 septembrie, a anunțat miercuri intr-o conferința de presa, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. “Maine (joi, 21 septembrie 2023, n.r.) dam in circulatie cei 13 km din Autostrada Transilvaniei. E…