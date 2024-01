Stiri pe aceeasi tema

- Grecia trebuie sa si pregateasca fortele armate pentru o posibila "instabilitate dupa incheierea ultimului mandat al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat duminica ministrul grec al Apararii, Nikos Dendias, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Ce se va intampla cu Turcia dupa plecarea lui…

- Grecia trebuie sa-si pregateasca fortele armate pentru o posibila „instabilitate" dupa incheierea ultimului mandat al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat duminica ministrul grec al Apararii, Nikos Dendias, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- 10 morti si 59 de raniti, dupa un accident in lant infiorator pe autostrada Marmara Nord din Turcia. Sensul spre Istanbul a fost inchis circulatiei. Bilant tragic in Turcia, in urma unui accident in lant infiorator produs joi dimineata. Potrivit CNN Turk, zece oameni au murit si 59 au fost raniti, dupa…

- Turcia a transmis Suediei ca se așteapta sa ratifice in cateva saptamani aderarea sa la alianța militara NATO, amanata de mult timp, a declarat miercuri ministrul suedez de externe, potrivit Reuters. Suedia și Finlanda au cerut sa adere la NATO anul trecut, dupa invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina.…

- Ministerul britanic al Apararii susține ca Moscova a fost obligata sa mute in Ucraina mai multe sisteme de rachete S-400 Triumf din enclava strategica Kaliningrad. Mișcarea, dezvaluita intr-o actualizare a informațiilor de pe front, semnifica un potențial sacrificiu al capacitaților de aparare aeriana…

- Intr-o manevra diplomatica delicata, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a renunțat la prudența și reținerea inițiale aratate de la izbucnirea razboiului israeliano-palestinian. Erdogan a facut o serie de declarații prin care-și arata sprijinul fața de Hamas, starnind controverse internaționale.…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar la final gruparea terorista Hamas va fi eliminata, relateaza The Times of Israel. Gallant a vorbit dupa un briefing operațional la Centrul…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar la final gruparea terorista Hamas va fi eliminata, relateaza The Times of Israel. Gallant a vorbit dupa un briefing operațional la Centrul…