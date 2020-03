Economia globala se afla in recesiune, iar declinul se traduce in pierderi de venituri bugetare de 35 miliarde de euro. Cabinetul de la Berlin a adoptat un buget suplimentar pentru 2020.

Olaf Scholz, ministrul german de Finante, a declarat, luni, ca economia germana se va contracta cu 5% in acest an din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Financial Times, potrivit Mediafax.ro.

„Ne-am uitat la unde erau estimarile altora si am calculat singuri, iar…